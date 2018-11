Samuel Umtiti podria haver de passar pel quiròfan

El central francès estaria de baixa durant els cinc propers mesos

El central francès del Futbol Club Barcelona, Samuel Umtiti, no acaba de fer net de les molèsties al genoll esquerre. De fet, va tornar d’Eindhoven amb molt males sensacions. Tant és així que els serveis mèdics del club consideren que la millor opció per tancar definitivament el problema és que se sotmeti a una operació. Els doctors li ho van recomanar ahir després de fer-li una nova exploració.

Umtiti, però, vol evitar de totes totes passar pel quiròfan ja que, en cas de sotmetre’s a la intervenció, hauria d’estar, com a mínim, quatre mesos apartat dels ter­renys de joc. De fet, el més probable seria que el temps de baixa del francès s’allargués fins als cinc mesos. Tenint en compte que gairebé és el mes de desembre, això significaria dir adeu pràcticament a la resta de la temporada. La seva tornada tindria lloc el mes de maig, quan es resolen els títols, i el central no estaria, ni de bon tros, en un estat de forma òptim. Des del club blaugrana es valora seriosament l’opció que s’operi, ja que als 25 anys el francès encara és jove i es creu que és millor perdre’l un any que arriscar-se a mantenir-lo amb molèsties.