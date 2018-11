Pluja d'estrelles a la Gala FIM de diumenge

Un total de 48 campions, entre els quals destaquen Marc Márquez i Toni Bou, seran guardonats

El Poliesportiu d’Andorra acollirà diumenge per segon any consecutiu la gala dels FIM Awards, en què la Federació Internacional de Motociclisme premiarà els diversos campions del món de totes les disciplines que organitza l’ens. Un total de 48 campionats en què destaquen uns quants noms per al gran públic, especialment el de Marc Márquez.

El pilot català ha guanyat aquest any el seu cinquè Mundial de MotoGP, que sumat als que ha aconseguit de Moto3 i Moto2 suposen el seu setè Campionat del Món, i possiblement serà el més aclamat a la signatura d’autògrafs de diumenge a la tarda (entre les