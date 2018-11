Adeu al preeuropeu de 3x3

Andorra no tornarà a ser capital europea del bàsquet 3x3, com a mínim de moment i malgrat haver-ho estat els tres darrers anys. Tot i que la FAB –Federació Andorrana de Bàsquet– tenia un preacord amb la FIBA per organitzar el qualifier del Campionat d’Europa d’aquest esport per als propers tres anys, la manca de pressupost i de suport intern han portat l’entitat a prendre la decisió de no tirar el projecte endavant de cara a l’any vinent.

“Qüestions monetàries impedeixen que organitzem el Preeuropeu l’any 2019”, va admetre amb cert desencís Manel Fernández, president de la FAB, que va agrair