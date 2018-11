L'assemblea general de l'ACB aprova per unanimitat els comptes de l'exercici 2017-2018

Actualitzada 29/11/2018 a les 07:20

Redacció Barcelona

L’assemblea general de l’ACB va aprovar per unanimitat els comptes anuals de l’associació durant una reunió ordinària celebrada ahir a Barcelona. A més, el director arbitral de l’ACB, Francisco Monjas, va exposar els resultats i les conclusions del departament d’arbitratge corresponents a la temporada anterior, així com els objectius previstos per a la campanya 2018-2019.

El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va explicar que “ha estat una assemblea tranquil·la perquè eren temes que s’havien parlat i discutit abans en anteriors assemblees i era més protocol·lari”. I va afegir que “els comptes s’han aprovat sense problema i unànimement”.