El BC MoraBanc Andorra va passar el matí al centre penitenciari, on fins a vuit jugadors i Ibon Navarro van protagonitzar una xerrada amb els presos i un concurs de tir al pati a l’última jornada del projecte ‘One Team’, impulsat per l’Eurocup.

Bàsquet 'en llibertat' Els jugadors del MoraBanc formant parelles amb els interns al pati del centre. BC MORABANC ANDORRA

Actualitzada 29/11/2018 a les 07:27

Ignasi Massafret Andorra la Vella

Les paraules d’Ibon Navarro al pati del centre penitenciari mentre els seus jugadors formen parelles amb els interns per realitzar una competició de tir són el millor retrat del que vol dir que el MoraBanc Andorra, amb la seva plantilla gairebé completa, passi un matí al costat de persones que, a dia d’avui, viuen privades de llibertat. “Aquí t’adones del que és la vida, que hi ha gent que viu moments difícils i obres els ulls. Per a ells, el que per a nosaltres pot ser simple significa molt.”

En el marc del l’última jornada del projecte One Team, impulsat per l’Eurocup, vuit dels dotze jugadors de l’equip van dur a terme una xer­rada en mode roda de premsa, on van ser presentats en vídeo i van respondre a les preguntes del cap de premsa, Gabriel Fernàndez, que va conduir l’acte i va animar els interns a adreçar-se als jugadors. David Jelínek va ser un dels encarregats d’enviar-los un missatge que segur que van fer seu: “Quan era més jove vaig jugar a l’ACB, en un equip d’Eurolliga [el Baskonia], i no m’hi vaig acabar de trobar bé, després vaig marxar a Polònia i ara estic molt content de ser aquí. Vaig decidir fer un pas enrere per seguir creixent i vaig veure que si es creu en un mateix, les segones oportunitats arriben.”

David Walker, Upshaw, Henton, Stevic, Guille Colom i Shurna també van participar en l’activitat, però l’expedició tricolor l’encapçalaven Francesc Solana i Jaume Tomàs, coordinador del projecte. El primer va fer entrega d’una samarreta signada per tota la plantilla al director del centre, Francesc Tarroch, i el segon va conduir els exercicis a l’aire lliure. Precisament, Tarroch va tancar la matinal: “Coses com aquesta ajuden els presos conviure i els dona molta tranquil·litat.”