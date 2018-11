Ferré, al programa de Joves Pilots de l’ACA

El pilot de muntanya andorrà Raul Ferré ha estat inclòs al Programa de Joves Pilots de l’ACA –Automòbil Club d’Andorra–, que treballa per a la promoció i formació dels nous talents al volant que any rere any neixen al Principat. Després de protagonitzar una excel·lent actuació en la Pujada a Arinsal que es va disputar el passat mes de juny, l’ACA va decidir fer-li un lloc entre els seus pilots en formació, per tal que Ferré incrementi les seves habilitats al volant, però també en aspectes com el coneixement de la normativa, les relacions amb patrocinadors, organitzadors i mitjans de