El Madrid, a vuitens com a primer de grup

Actualitzada 28/11/2018 a les 06:39

EL BARÇA VISITA EL PSV A LA RECERCA DEL PRIMER LLOC DE GRUP

L’FC Barcelona s’enfronta aquesta nit al PSV Eindhoven (21.00 hores) amb l’objectiu de certificar de manera matemàtica el primer lloc del grup B de la Lliga de Campions. Per fer-ho, els blaugrana en tindran prou amb un triomf, o un empat sempre que l’Inter de Milà no guanyi al Tottenham a l’altre matx del grup.

El Barça arribarà al partit tocat físicament, ja que Valverde no podrà comptar amb Luís Suárez, Rafinha, Sergi Roberto, Arthur, Cillessen i els menys habituals Samper i Vermaelen.

Avui també destaquen els partits entre el PSG i el Liverpool, i el matx que enfrontarà a Atlètic i Mònaco.

El Reial Madrid va imposar-se ahir a la Roma per 0 a 2 i ja és a vuitens de final de la Lliga de Campions, tot i que la classificiació ja l’havia obtingut abans d’enfrontar-se als italians, gràcies al triomf del Viktoria Plzen al camp del CSKA de Moscou. Amb aquesta victòria els blancs ja són matemàticament primers del seu grup i es garanteixen disputar el partit de tornada dels vuitens de final al Santiago Bernabéu.El primer temps va ser totalmenet per als locals, que van perdonar la vida als blancs i van desaprofitar diverses ocasions de gol, en especial una de Cengiz, que tot sol a porteria buida va enviar la pilota massa alta. Però tot va canviar al primer minut de la represa, quan Federico Fazio va regalar-li una pilota a Bale a la frontal, que no va desaprofitar l’obsequi de la defensa italiana per situar el 0 a 1 a l’electrònicLa Roma va tenir una tímida reacció, però va arribar el segon del Reial Madrid gràcies a Lucas Vázquez, que va aprofitar una assistència de Benzema a l’àrea petita. Amb el 0 a 2, el conjunt blanc va dominar el matx a plaer i va desaprofitar ocasions per ampliar la diferència al marcador, i Solari va donar minuts als menys habituals com Mariano o Valverde.Als altres grups, Lió i Manchester City van empatar 2 a 2, l’United va guanyar 1 a 0 el Young boys i va deixar fora el València, que va caure 1 a 0 contra la Juventus.