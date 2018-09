L'FC Andorra buscarà la segona victòria del curs davant la Rapitenca

L’FC Andorra repunta conforme van facturant-se les jornades. Amb un partit pendent, els nois de Richard Imbernón necessiten segellar avui a la Borda Mateu davant la Rapitenca (16.00 h) la segona victòria de la temporada i seguir agafant aire. Refermar el triomf davant el Tàrrega i el punt aconseguit al feu del Sant Ildefons sembla clau per tal que l’equip tricolor aplani el camí al més aviat possible. El grup no sembla trobar dificultats per veure porteria –set gols a favor en tres partits–, però la feblesa defensiva –sis gols encaixats– està penalitzant massa l’equip andorrà. “Som un equip molt