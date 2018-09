El sistema de videoarbitratge també s’aplicarà a la Supercopa i a l’Eurocopa

La Lliga de Campions tindrà VAR El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, durant una compareixença. UEFA.COM

Actualitzada 28/09/2018 a les 07:07

Redacció Nyon

El comitè executiu de la UEFA va decidir en una reunió celebrada ahir l’aplicació del sistema de videoarbitratge (VAR) a partir de la propera temporada, la 2019-2020. Aquesta mesura es començarà a implementar en la fase d’eliminatòries del mes d’agost del 2019. A més, el màxim organisme del futbol europeu va decidir que el VAR també es faria servir a la Supercopa d’Europa del 2019 i, posteriorment, s’ampliarà el seu ús a l’Eurocopa de 2020, que serà multiseu i se celebrarà a diversos països del continent, a l’Europa League 2020-2021 (a partir de la fase de grups) i a les finals de la UEFA Nations League 2021.

El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, va comentar que confien “que la presentació del VAR l’agost del 2019 ens donarà prou temps per posar en marxa un sistema sòlid i posar d’acord els àrbitres per garantir una implementació eficient i amb èxit del VAR a la Lliga de Campions, la competició de clubs més important del món”. L'ús del videoarbitratge s’està estenent en la major part de competicions domèstiques a Europa i va tenir un paper decisiu al Mundial de Rússia. Incorporar la tecnologia que ha de servir, teòricament, per millorar l’encert en les decisions dels àrbitres. En algunes lligues, però, encara falta unanimitat a l’hora de destacar els beneficis que aporta el videoarbitratge i no tothom s’hi mostra favorable. Tot i significar un evident pas endavant, el sistema no sembla estar exempt de polèmica.