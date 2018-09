Arriba l'hora de la veritat

El MoraBanc arrenca la lliga davant la seva afició amb la visita de l’UCAM Múrcia

Ja no hi ha marxa enrere. El MoraBanc Andorra surt a escena avui (19.15 h) després d’una pretemporada que ja és història i amb el repte de vèncer un UCAM Múrcia que arriba al Poliesportiu sent un dels equips que millor s’ha reforçat i un ferm candidat a ser a la zona noble de la taula.

L’exequip d’Ibon Navarro presenta enguany una plantilla amb una capacitat anotadora molt important i un llistó físic molt elevat. Les incorporacions d’homes com Askia Booker o l’ex-NBA Milton Doyle, dos jugadors amb un gran 1 contra 1 i habilitat per sumar tant des del perímetre