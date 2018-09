La parròquia torna a ser seu de la competició que ja va organitzar el 2015

La Massana acollirà el Mundial de BTT del 2024 Mundial de BTT celebrat a la Massana el 2015 Arxiu

Actualitzada 27/09/2018 a les 18:54

Redacció Andorra la Vella

La Unió Ciclista Internacional ha anunciat avui que la Massana serà la seu del Mundial de BTT del 2024 el que portarà, com ja va succeir el 2015, als circuits de Vallnord Pal-Arinsal els millors bikers del món. El comú ja havia previst una partida de 500.000 euros per acollir la competició del màxim nivell, amb l'objectiu que les properes corporacions ja tinguessin el finançament per cobrir les despeses de la prova, segons va explicar el cònsol major David Baró.

La Massana s'ha convertit en seu habitual de les competicions de BTT els últims anys i ha organitzat ja sis Copes del Món UCI BTT, quatre Mundials Màsters UCI de BTT i l'anterior Campionat del Món i està considerat per la Unió Ciclista Internacional "un dels emplaçaments predilectes de la modalitat", destaquen des de Vallnord en un comunicat.