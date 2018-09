Gelabert i Cerezo i Cerdà i Bullich vencen a la Massana

Actualitzada 26/09/2018 a les 06:36

El Club de Tennis i Pàdel la Massana va acollir el passat cap de setmana una nova prova del circuit padelXperience amb la presència de 64 parelles.

El títol en categoria masculina va ser per a la parella formada per Damià Gelabert i Òscar Cerezo, que es van imposar a Toni Pérez i Gastón Bagilet per un ajustat 6-4 i 6-3. Pel que fa al torneig femení, les vencedores van ser Caty Cerdà i Gemma Bullich, que van superar Anna Tarrés i Tània Rivas.

La pròxima cita del circuit padelXperience serà entre el 5 i el 7 d’octubre al Club Urban Sports de la Seu d’Urgell. Després d’aquest torneig arribarà el Master final.