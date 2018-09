Mireia Gutiérrez es mostra amb confiança durant la pretemporada

L’esquiadora de la FAE ha tancat una estada a Argentina i Xile amb resultats molt satisfactorisT

Mireia Gutiérrez segueix preparant la temporada d’esquí per arribar en la millor forma possible a l’inici de la competició. L’esquiadora andorrana ha tancat recentment un tram important de la pretemporada a Amèrica del Sud i tal com ella mateixa explica, ho ha fet amb molt bones sensacions: “faig una valoració positiva de les curses, aconsegueixo fer quatre mànegues sòlides i em dono un punt important de confiança que em permetrà tenir un millor dorsal a la Copa del Món”. Mimi ha obtingut molt bons resultats durant la seva estada a Xile i Argentina, ja que de les tres curses que