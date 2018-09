Luca Modric guanya el The Best per davant de Ronaldo

Actualitzada 25/09/2018 a les 07:19

Redacció Londres

El jugador croat del Reial Madrid, Luka Modric, va guanyar ahir el premi The Best de la FIFA que premia el millor jugador del món de la temporada 2017-2018. En aquest curs, el migcampista va aconseguir guanyar la Champions League, i arribar a la final d’un Mundial, un fet que mai a la història havia aconseguit el seu país.

Modric es va imposar clarament a Cristiano Ronaldo, que finalment no va anar a la gala, i al davanter del Liverpool, Mohamed Salah. Aquest últim sí que va guanyar, en canvi, el premi Puskas, que premia el millor gol de la temporada.

Durant la gala celebrada ahir a Londres també es va premiar el seleccionador de França, Didier Deschamps, com a millor tècnic de la temporada per davant d’un altre gal, Zinedine Zidane. També es va endur un guardó Reynald Pedros, que va guanyar el premi a millor entrenador d’un equip femení pel seu paper amb la selecció francesa. Per últim, Thibaut Courtoi va guanyar el premi a millor porter de la temporada.