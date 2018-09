L'MVK*25-ACA acaba quart per equips a Vic

Actualitzada 25/09/2018 a les 07:20

L’equip MVK*25-ACA va aconseguir el quart lloc per equips a la primera edició del Critèrium Festes de Vic. Els corredors havien de fer 35 voltes al circuit de dos quilòmetres, i els membres de l’equip impulsat per Maverick Viñales van intentar entrar a les escapades. El millor classificat va ser Dani Reyes, 12è, i també hi van ser Òscar Cabanas (18è), Samu Ponce (26è), Mauro Garcia (28è) i Joel Ponce (31).

L’equip tanca el curs aquest cap de setmana amb la disputa de la Volta a la Garrotxa.