Valverde i Grandia guanyen el 47è Ral·li d'Andorra Històric

Actualitzada 24/09/2018 a les 07:33

Redacció Andorra la Vella

Xavier Valverde i Roger Grandia, amb un Opel Kadett GT/E, van adjudicar-se ahir la 47a edició del Ral·li d’Andorra Històric, que es va disputar durant el cap de setmana per les carreteres del Principat.

La parella guanyadora va aconseguir un total de 39,2 punts a la prova de regularitat per a clàssics que organtiza l’Automòbil Club d’Andorra, i va inscriure per primera vegada el seu nom al palmarès de la cursa. La segona plaça va ser per a Josep Álvarez i Rubèn Fontrodona (que havien dominat la primera jornada, celebrada dissabte) amb 45,9 punts, i l’últim lloc del podi va ser per a Antoni Verdaguer i Maria Jesús Mora.