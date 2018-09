Un penal al minut 87 deixa l'FC Andorra sense el triomf (2-2)

L’FC Andorra va empatar ahir 2 a 2 al camp del Sant Ildefons en el primer desplaçament de la temporada per al conjunt tricolor. L’inici del matx va ser per al conjunt local, que tenia el domini, mentre que els del Principats es mostraven una mica expectants sobre el terreny de joc.

Mentre anava avançant el matx, els homes de Richard Imbernon s’anaven notant més còmodes sobre el camp, tot i que el marcador no es va arribar a moure en els primers 45 minuts. A la represa va ser l’FC Andorra qui va tenir el domini del partit, però el