El MoraBanc Andorra va realitzar ahir l’habitual jornada de presentació de l’equip a l’avinguda Meritxell, a la capital, davant d’unes 200 persones. Els tricolors van superar el Manresa a l’últim duel de pretemporada i ja només pensen en el debut contra l’UCAM.

El BC MoraBanc Andor­ra, juntament amb el comú d’Andorra la Vella, va realitzar ahir l’habitual festa de presentació de la plantilla a l’avinguda Meritxell, a la capital del país. Unes 200 persones van reunir-se al davant de la seu central del MoraBanc per gaudir d’un matí diferent que tenia com a punt àlgid la desfilada un per un de tots els jugadors i cos tècnic per a la present temporada.

Abans d’això, l’avinguda Meritxell va anar prenent color amb altres actes que havia preparat el club, com una cistella instal·lada al mig del car­rer, les actuacions musicals de Melicotó (Laia i