El CV Encamp guanya els dos partits i passa a la fase final de la Lliga Catalana

Actualitzada 23/09/2018 a les 07:19

El CV Encamp va guanyar ahir el triangular de la fase prèvia de la Lliga Catalana que es va disputar ahir al Complex esportiu i sociocultural encampadà. En el primer partit de la jornada, els del Principat van superar per 2 a 0 l’AE Aula, en un duel complicat en què el conjunt local va haver de sobreposar-se a diverses lesions, però que es va acabar emportant amb “un gran joc”, segons va explicar el president i jugador, Javi Borrego.

Al matx de la tarda, el CV Encamp va tornar a vèncer per 2 a 0, en aquest cas contra el Vòlei Prat. Amb aquest doble triomf, el conjunt encampadà aconsegueix classificar-se per la fase final de la Lliga Catalana en categoria de primera nacional. La fase decisiva de la competició es disputarà dissabte vinent, i tambés farà a Encamp, ja que l’equip ha estat el millor primer dels diferents grups de la fase prèvia.