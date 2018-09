El Barça rep el Girona amb l'objectiu d'allargar el ple de victòries

Actualitzada 23/09/2018 a les 07:16

Barça i Girona protagonitzaran aquesta nit al Camp Nou (20.45 hores) el primer duel català de la temporada a la lliga espanyola. El conjunt blaugrana es manté com l’únic equip de la competició que ha guanyat tots els partits i buscarà seguir en la mateixa dinàmica al torneig domèstic.

Tot i la superioritat del Barça, el tècnic, Ernesto Valverde, va assegurar ahir que “haurem d’estar molt fins, perquè ells vindran molt bé”, mentre que sobre el plantejament del Girona va destacar que “segur que vindran sense complexos, a guanyar i sabent que no tenen res a perdre. Ens espera un partit intens”.

Des de l’òptica gironina, el tècnic, Eusebio Sacristán, va declarar que “serà molt complicat puntuar per l’enorme potencial que tenen, però nos­altres ho intentarem. A més, va agregar que “hem d’anar al Camp Nou amb confiança, il·lusió, tranquil·litat i també amb valentia”.