Andorra sortirà en novè lloc al Trial de les Nacions

Casas, Altés i Font lluitaran per aconseguir acabar al Top-10

L’equip andorrà al Trial de les Nacions va aconseguir ahir el novè lloc a la qualificació del Trofeu internacional, la segona categoria. Els escollits per entrar en escena ahir van ser Xavi Casas i Quim Altés. Casas va marcar un temps a la zona de qualificació de 41”82, mentre que el debutant va aconseguir un crono de 37”82 que va situar Andorra en novè lloc per a la sortida. El millor temps va ser per a l’equip de Suïssa, seguit pels conjunts dels Estats Units i Austràlia.

Durant la qualificació només participaven dos dels tres pilots de cada país, però avui