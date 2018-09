Albert Soley torna a dominar l'Excalibur Race

Actualitzada 23/09/2018 a les 07:18

Tot i el canvi d’escenari de Pal Arinsal a Naturlandia, el català Albert Soley va seguir com a màxim dominador de l’Excalibur Race, que es va disputar ahir. Soley va vèncer a la cursa Mític, que constava d’un recor­regut de 15 quilòmetres i 25 obstacles. El triomf en categoria femenina va ser per a Adriana Bruguera.

L’activitat a Naturlandia no s’acaba i avui es disputa l’última jornada de l’Excalibur Race, amb la cursa kids, exclusiva per a nens i nenes, i la prova esprint.