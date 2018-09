Jornada d'adaptació per a Xavi Cardelús a Motorland

Va acabar últim als entrenaments lliures a l’estrena amb el nou equip

Xavi Cardelús va disputar ahir els primers entrenaments lliures del Gran Premi de l’Aragó del Mundial de Moto2, i el corredor del Principat va tancar la classificació a les dues sessions disputades. Va ser una jornada complicada per al jove pilot, perquè estrenava moto i equip, ja que aquest cap de setmana debuta a les files del Team Snipers, on disputarà totes les curses que resten per finalitzar el Campionat del Món.

Als primers lliures va marcar un temps d’1’57”277, a 3”707 del millor registre que va aconseguir l’alemany Marcel Schrotter, mentre que a la segona sessió, el crono de Cardelús