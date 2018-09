Busquen signatures per retirar la samarreta que hi ha al pavelló

Socis del Barça volen treure Urdangarin del Palau Urdangarin el dia de la retirada de la seva samarreta.

Actualitzada 21/09/2018 a les 07:16

Redacció Barcelona

Un grup de socis de l’FC Barcelona integrats dintre del col·lectiu Manifest FCB i del grup d’animació Dracs 1991 arrencaran avui una recollida de signatures per tal de retirar la samarreta que l’ex-Duc de Palma, Iñaki Urdangarin, té al Palau Blaugrana com a homenatge per la seva trajectòria com a jugador d’handbol de l’entitat catalana.

Els col·lectius que demanen la retirada de la samarreta argumenten que “el seu passat esportiu no pot esborrar la vergonya del seu present i no podem tenir una samarreta tacada de tants delictes penjant del nostre santuari, el Palau Blaugrana”.

Els demandants necessiten unes 3.200 signatures (un 3% de la massa social del club) per portar l’assumpte a l’Assemblea de Compromissaris de l’entitat del proper 21 d’octubre i incloure el tema dintre de l’ordre del dia. En cas d’aconseguir les firmes, acabaran sent els socis compromissaris presents a l’assemblea els que prendrien la decisió final mitjançant una votació.

El club no va pronunciar-se ahir oficialment, però el 2017 va anunciar que no retiraria la samarreta perquè “l’homenatge es deu als mèrits esportius”.