Grups de la mort per a Andorra als Jocs Olímpics de la Joventut

Actualitzada 21/09/2018 a les 07:20

Els equips andorrans de bàsquet 3x3 classificats per mèrits propis per als Jocs Olímpics de la Joventut, que se celebren a Buenos Aires entre el 6 i el 18 d’octubre, ja coneixen els seus rivals. El conjunt format per Albert Pons, Nil Peña, Von Lacaste i Èric Hurtado s’enfrontaran a potències com Ucraïna, el Brasil i Nova Zelanda, equip que abans del partit faran la famosa haka. L’altre combinat al qual s’han d’enfrontar i que també ha quedat enquadrat al grup B és Veneçuela, rival que a priori té un nivell més similar.

Per la seva part, Carla Solana, Lies Bosma, Júlia Màrquez i Sílvia Bardají han anat a parar al grup C amb la principal candidata al triomf final, França, l’amfitriona, Argentina, i Mèxic i Indonèsia, que seran les rivals contra les quals hi hauran més opcions. “Anirem a gaudir de l’experiència i a competir al màxim”, valora el director tècnic de la federació, Jaume Tomàs. Les dues primeres classificades de cada grup accediran als quarts de final.