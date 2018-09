Empenta al Territori Bou

Toni Bou prepara dos cursets per a principis d’octubre, un per a gent d’Andorra i l’altre obert a tothom

El juny del 2017, durant la celebració de la cita andorrana del Campionat del Món, Naturlandia va inaugurar a la seva cota 1.600 el territori Toni Bou amb la presència del 24 vegades campió del món. Es va instal·lar una zona indoor per poder practicar trial i en la qual el mateix pilot pot entrenar. La idea era ambiciosa, però un any i mig després de la inauguració oficial, no se li ha pogut donar tant ús com es volia en un principi, i no ha donat el rendiment que s’esperava.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel