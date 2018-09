Cardelús s'estrena amb el seu nou equip a Motorland

Xavi Cardelús afronta aquest cap de setmana la seva desena cursa al Mundial de Moto2, concretament al circuit de Motorland a l’Aragó. Però aquesta setmana ho farà amb un nou equip i no pas en el Team Stylobike com a les nou proves anteriors del Campionat del Món que ha disputat.

L’escuderia italiana Snipers va anunciar diumenge passat el seu fitxatge, i el jove pilot andor­rà disputarà la resta del Campionat del Món en substitució de l’italià Romano Fenati, a qui l’equip va rescindir el contracte per l’incident que va causar al Gran Premi de San Marino.

Cardelús va manifestar que “serà