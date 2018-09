Un poliesportiu de gala

Actualitzada 20/09/2018 a les 09:09



ASPIRANTS AL PREMI DEL FUTUR

A banda de reconèixer els 43 campions del món i els de les 10 disciplines per equips, com cada any durant la gala dels FIM Awards s’atorgaran premis a les federacions en diverses categories. Normalment es dona el premi al medi ambient, que va guanyar la Federació Motociclista d’Andorra en edicions passades, el de la seguretat viària, el de les dones dins el món del motociclisme i el del fair play. A més, enguany s’introdueix el premi del futur, en el qual l’FMA serà candidata per la innovadora escola de trial i el seu equip de tecnificació.

Andorra la Vella serà per segon any consecutiu l’epicentre mundial del motociclisme durant uns dies amb motiu de la celebració de la gala dels FIM Awards i l’assemblea general de la Federació Internacional (FIM). Enguany, l’esdeveniment prendrà encara més rellevància en l’àmbit mundial ja que es realitzaran les eleccions a la presidència de la FIM, un acte que farà créixer exponencialment la xifra d’assistents al país i als esdeveniments d’aquests dies. Hi assistiran representants de les 113 federacions inscrites a la FIM, mentre que l’any passat es van aplegar prop de 80.El Centre de Congressos d’Andorra la Vella acollirà novament l’assemblea general, mentre que la gala dels FIM Awards canviarà d’ubicació. El 2017 es van celebrar a l’Andorra Park Hotel i enguany el glamur es traslladarà al Poliesportiu d’Andorra, que es vestirà de gala per acollir els representants de totes les federacions, així com els 43 campions del món de totes les disciplines que novament seran reconeguts durant la gala. El canvi d’ubicació té lloc per l’augment d’assistents, ja que l’hotel no tenia capacitat per rebre les 600 persones que vindran, i de fet amb els 480 de l’edició passada ja es va arribar gairebé al límit.Tot plegat es van explicar ahir durant la presentació que es va fer al mateix Centre de Congressos i que comptava amb la presència de l’actual president de la FIM, el veneçolà Vito Ippolito. Es va informar que les despeses per vestir el Poliesportiu de gala seran a càrrec de la Federació Internacional. Per la seva part, la Federació Motociclista d’Andorra (FMA) abonarà la mateixa quantitat que l’any passat, és a dir, uns 300.000 euros, per portar els esdeveniments al país, que es cobreixen a partir dels quatre patrocinadors principals, el comú de la capital, Andorra Turisme, Andbank i el ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació. Per la seva part, la Federació Internacional pagarà la resta de despeses que envolten tots aquests actes.Ippolito va explicar que cada any hi ha un canvi d’ubicació de la gala dels FIM Awards, però que Andorra va repetir per la càlida rebuda que van tenir dins la població i per com va anar tot. No obstant això, el president de la FIM va confirmar que no hi hauria un tercer any, tot i que no va descartar tornar en un futur. “Canviem per repartir la celebració entre la major quantitat de països possible. Tot i això, quan un país ha respost tan bé com en el cas d’Andorra intentem repetir i és el que fem. Estem feliços de ser aquí”, va assenyalar Ippolito, que afegia que “una mica més endavant potser tornem. Podem descansar cert temps i després tornar”. La ciutat d’acollida de l’edició del 2019 se sabrà durant la gala d’enguany, en què hi haurà representants de la ciutat escollida, tal com la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va anar a Berlín el 2016 per anunciar la capital del Principat com a seu.Ara, l’FMA i Andorra la Vella s’estan centrant en els preparatius de tots els esdeveniments d’enguany, que arrencaran dijous 29 de novembre amb les primeres reunions de la direcció de la FIM al Park Hotel. Divendres 30 ja hauran arribat els presidents de totes les federacions i el Centre de Congressos acollirà múltiples workshops de treball amb ells, mentre que dissabte 1 de desembre tindrà lloc el primer gran plat, amb l’assemblea general i l’elecció del nou president. Diumenge 2 es farà la signatura d’autògrafs amb els campions del món de les 43 disciplines diferents al Park Hotel amb un sistema d’inscripcions. Al vespre arribarà el plat fort amb la gala al Poliesportiu, que es podrà seguir per RTVA. Els actes no s’acabaran enguany amb els FIM Awards ja que entre dilluns 3 i dimarts 4, el Centre de Congressos acollirà tres assembles generals més aprofitant que tots els delegats estaran reunits. Seran les de FIM Àfrica, FIM Àsia i FIM Amèrica llatina. A més, durant el cap de setmana l’FMA té previstes algunes sorpreses més involucrant alguns dels campions del món, com ja van fer l’any passat, que es van amagar en la inauguració del Poblet de Nadal.