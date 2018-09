Roc, Freixa i Picas, principals favorits de la Compressport Casamanya

Actualitzada 20/09/2018 a les 07:22

La Compressport Casamanya Duatló va tancar les inscripcions amb un 30% d’atletes de fora d’Andorra. Entre els noms favorits ja confirmats per a la prova d’aquest dissabte hi ha els catalans Agustí Roc i Joan Freixa, podis habituals de la cursa. Una altra participació destacada és la d’Aina Picas, campiona de la Copa d’Espa­nya de triatló de muntanya. Entre els andorrans hi destaquen Àlex Saura i Xavi Jové. La 14a edició de la prova clàssica d’un circuit en bicicleta sortirà del poble d’Ordino (9.00 h) per arribar al coll d’Ordino (1.980 m), on tindrà lloc la transició. Després es farà la cursa a peu fins al pic del Casamanya (2.740 m), per parelles o individual. Una prova explosiva amb un desnivell positiu de 1.480 metres. El responsable tècnic, Andreu Isal, del Club Triatló Serradells, va explicar que el creixement passa per atraure públic de fora i disposar de més recursos.