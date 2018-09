La selecció sub-17 cau derrotada en l'estrena del Preeuropeu (8-0)

Actualitzada 20/09/2018 a les 07:21

La selecció andorrana sub-17 va encaixar ahir una derrota contundent en l’estrena del Preeuropeu sub-17, que es disputa fins dimarts vinent a la localitat portuguesa de Fao. Les noies dirigides per Montse Sànchez es van veure clarament superades per un conjunt de Bèlgica molt ben assentat que no va tenir pietat del combinat tricolor.

El marcador al descans ja era d’un important 4 a 0 i a la segona meitat les belgues van marcar la mateixa quantitat de gols per deixar el marcador final en un aclaparador 8 a 0. “S’ha notat clarament la superioritat de Bèlgica físicament i tècnicament. Les noies s’han buidat al camp. Els primers gols han estat errades nostres, però han vingut molts gols de qualitat seus”, valorava la seleccionadora sub-17, que lamentava la lesió d’una de les jugadores. “Hem patit la lesió de la Núria, que per a nosaltres també és important i espero recuperar-la per dissabte. Quan perds una jugadora nosaltres ho notem molt perquè a més ella és una lateral que fa molta feina i ha sigut un forat per aquest costat. Bèlgica de seguida ho ha notat i evidentment ho ha aprofitat”, assenyalava Sànchez.

Dissabte a les 18 hores el combinat del Principat disputa el segon partit del Preeuropeu contra l’amfitriona, Portugal. “Ara a seguir lluitant i treballant amb il·lusió i predisposició, i també a continuar aprenent d’aquestes experiències, tant les noies com jo”, indicava l’entrenadora sobre el matx de dissabte.