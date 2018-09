Messi signa un hat-trick per mostrar que vol la Champions

Actualitzada 19/09/2018 a les 07:15

Que Leo Messi reconegui que la seva gran il·lusió per aquesta temporada és tornar a conquerir Europa i aixecar la Champions al Wanda és sempre sinònim de perill. El crac argentí no acostuma a estar per romanços i ahir ho va demostrar per enèsima vegada. Un hat-trick per liquidar un voluntariós PSV i per segellar un triomf que va ser més retorçat del que va assenyalar el marcador. Dembelé va ser l’autor de l’altre gol blaugrana. Li va costar al Barça trobar porteria. L’equip holandès, ben ordenat, deixava pocs espais i les accions atacants de l’equip d’Ernesto Valverde es diluïen a pocs metres de Zoet, el porter del PSV. Fins a la mitja hora, Messi, de falta directa, no va estrenar el marcador. Un llançament perfecte, acadèmic i d’aquells que només l’argentí executa amb tanta precisió. Ja a la segona part, Dembelé se’n va de dos rivals, avança amb la pilota i etziba un xut que significava el segon gol. Messi sentenciava el partit amb un tercer i tres minuts abans del 90, signava el tercer i el 4-0 definitiu. La part negativa del matx, l’expulsió de Samuel Umtiti per doble targeta groga al minut 80 de joc. El central francès serà baixa per al pròxim partit, davant el Tottenham de Mauricio Pochettino a l’estadi de Wembley. Ahir, els Spurs van perdre al Giuseppe Meazza davant l’Inter (2-1).

En la jornada d’avui, destaquen els enfrontaments que es disputen a les 21.00 hores. El Reial Madrid rep la Roma al Santiago Bernabéu, el Benfica al Bayern de Múnich a l’Estadi Da Luz de Lisboa, el Manchester City a l’Olympique de Lió al Etihad Stadium i també resulta molt atractiu el retorn de Cristian Ronaldo a Espanya, en l’enfrontament a Mestalla entre el València i la Juventus de Torí.