La selecció sub-17 femenina afronta amb il·lusió el Preeuropeu

La selecció femenina sub-17 de futbol afronta des d’avui a Portugal una nova fase del Preeuropeu de la categoria. Un repte majúscul per a les noies de Montse Sánchez, enquadrades al grup de la mort amb Bèlgica, Turquia i l’amfitriona, Portugal.

Un dels principals objectius serà fer un bon paper, una bona feina, competir i tornar a Andorra amb la sensació d’haver-ho fet tot. La seleccionadora comenta que “és un grup molt difícil, i a més, s’ha de comptar el nombre d’habitants per país. Això ja diu molt”. Sánchez afegeix, en aquest sentit, que “el tant per cent de jugadores al