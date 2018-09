L'ACB es prepara per engegar motors i per a un canvi

Assemblea general i presentació de la nova temporada a Madrid

La temporada 2018-2019 de la Lliga Endesa està a només una setmana i un dia d’ar­rencar i per escalfar motors ahir es va realitzar la presentació a la seu de la companyia elèctrica amb la presència del president de l’ACB, Antonio Martín, els presentadors David Broncano i Carol García, el raper Arkano i un jugador de cada equip. Per part del MoraBanc Andorra, Moussa Diagne va ser el representant a l’acte, en què va protagonitzar un dels moments divertits amb el presentador després d’un parell de provocacions prèvies, òbviament en to de broma. “Hem intentat fer el possible per a