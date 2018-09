La gala de la FIM se celebrarà al Poliesportiu d'Andorra

Vitto Ippolito, president de la FIM, ha descartat que Andorra aculli per tercer any consecutiu la gala del motociclisme

Redacció Andorra la Vella

Andorra la Vella acollirà la presentació de l'Assemblea General de la FIM (Federació Internacional de Motociclisme) i dels FIM Awards, per segon any consecutiu. El Poliesportiu de la capital es vestirà de gala per acollir els premis. En la darrera edició es va celebrar a l'Andorra Park Hotel, però l'augment de convidats, que aquest any seran 600 persones, ha motivat el canvi d'ubicació.

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, el ministre de Turisme, Francesc Camp, el president de la FIM, Vitto Ippolito, Natàlia Gallego, presidenta de la Federació de Motociclisme d'Andorra, i Josep M, Cabanes, sotsdirector general d'institucions d'Andodorra d'Andbank, han presentat l'esdeveniment avui en roda de premsa. En aquesta edició de l'assemblea es decidirà el nou president de la Federació Internacional de Motociclisme. El ministre de Turisme ha destacat la visibilitat internacional que esdeveniments com aquest donen a Andorra. La cònsol major ha destacat que la cita representa un atractiu turístic i una font d'ingressos per a parròquia en "nits d'hotel i restaurants". Per la seva part, Ippolito ha manifestat estar molt satisfet de celebrar els FIM Awards de nou a Andorra, on ha assegurat que es treballa molt bé, i ha agraït la participació ciutadana i a feina feta des del comú i la federació. L'actual president de la FIM ha descartat que la pròxima edició se celebri novament al Principat perquè "hi ha molts països que volen acollir-la".

Enguany, està previst comptar amb la presència de 43 campions del món als premis. Els aficionats que vulguin podran acudir a una signatura d'autògrafs amb els esportistes el mateix dia 2 de desembre a l'Andorra Park Hotel.