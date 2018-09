“Crec que s'ha de limitar l'ús de la moto a la muntanya”

El pilot resident acaba de proclamar-se campió del món per 24a vegada. Considera que la futura llei de conservació del medi natural pot ser positiva, sempre que es faci “amb lògica”

Toni Bou (31 anys) continua en ratxa. El pilot resident es va proclamar campió del món de trial per 24a vegada fa dues setmanes, 12 en indoor i 12 a l’aire. Un títol al qual li dona molt valor perquè venia d’una important lesió a l’esquena que el va deixar molt temps aturat i sense poder entrenar.



Com és de diferent el Toni Bou d’ara al de 24 títols mundials abans?

Soc un pilot molt més madur, que he canviat molt a l’hora d’afrontar les carreres. He perdut també aquella explosió que tenia abans, però he anat adquirint noves sensacions que em