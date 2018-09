Tornar a començar

Lluís Marín ja toca neu i treballa des de fa una setmana en la preparació d’una il·lusionant nova temporada

Nova temporada i noves il·lusions. Lluís Marín ha fet un obligat reset mental i només vol sentir a parlar dels reptes que li esperen aquest pròxim any. Enterrar el curs passat, farcit de mala sort i de caigudes que van provocar que al març acabés la seva temporada, és un dels grans objectius de Marín. El rider ja fa una setmana que toca neu i no amaga les seves ganes i la seva ambició per aconseguir bons resultats. “Tinc molta il·lusió i aquests dies ens ho estem passant molt bé. Tenim staff nou, nous entrenadors, un nou skyman i les