Patrick Pelegrina queda fora dels Jocs Olímpics de la Joventut

Andorra només tindrà representació en bàsquet 3x3 als Jocs Olímpics de la Joventut, que es disputen a Buenos Aires entre el 6 i el 18 d’octubre. Malgrat que el jove nedador Patrick Pelegrina havia assolit mínima per a la cita en la prova dels 50 metres braça, no podrà competir a Argentina. El motiu pel qual no hi serà és que l’andorrà havia obtingut la mínima B durant el Campionat d’Europa júnior de Helsinki d’aquest estiu (30’’05) i havia d’esperar a les places que hi havia disponibles per poder entrar a la llista de sortida. Finalment, la Federació Internacional de