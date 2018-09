El Jenlai, amb vuit jugadors, cau golejat per 17 a 1

El club presenta problemes d’efectius en l’estrena a la Lliga Unida

Golejada d’escàndol en la primera jornada de la Lliga Unida. El Jenlai es va presentar al seu partit contra la UE Santa Coloma B amb només set jugadors de camp, el porter, un suplent (que no va arribar a jugar) i cap entrenador, almenys oficial. Per si això fos poc, al minut 38 l’exequip de primera divisió es va quedar amb set homes per l’expulsió per doble targeta groga de Josep Fusté. Amb aquests condicionants, el resultat no podia ser cap altre que un triomf del filial colomenc, que es va acabar imposant per un aclaparador 17 a 1. Henrique