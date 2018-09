El tècnic, Ernesto Valverde, exposa “la gran il·lusió” del grup per ser campió

El Barça alça el teló davant el PSV Philippe Coutinho podrà viure els seus primers minuts amb el Barça a la Champions. FC BARCELONA

Actualitzada 18/09/2018 a les 08:03

Redacció Barcelona

El Camp Nou ja es troba a punt per rebre una nova edició de la Lliga de Campions. En un horari estrany i al qual costarà habituar-se (18.55 h) l’FC Barcelona rep el PSV Eindhoven en la primera jornada de la fase de grups de la màxima competició continental. Després d’aconseguir la quarta victòria consecutiva al campionat de lliga i estar situat líder en solitari, tot i els dubtes de l’equip per les rotacions, el Barça sembla tenir-ho tot de cara per aconseguir la victòria davant un PSV dirigit per l’exblaugrana Mark Van Bommel.

Denis Suárez va rebre ahir l’alta mèdica, no així Malcom i Samper, encara amb molèsties. El tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, va explicar que “ens agradaria guanyar la Champions. Tenim una gran il·lusió per guanyar-la, com tots els equips que la disputen. És una competició diferent, curta i on no es pot fallar”. Per part seva Philippe Coutinho, que no va poder disputar la Champions el curs passat per haver participat amb el seu exequip, el Liverpool, va assegurar estar “ansiós” i que per a ell “serà una nit especial”. El futbolista brasiler va apuntar que “tenim un grup molt difícil. Es decidirà per detalls i hem d’estar al cent per cent en tots els partits”. És el debut en la competició i donada la importància de començar guanyant no s’espera un onze molt diferent al format per: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Coutinho, Dembelé, Suárez i Messi.