Simon Yates s'adjudica la seva primera gran volta

El resident del Michelton-Scott va certificar ahir a Madrid el triomf a la Vuelta en una etapa guanyada per l’italià Viviani

L’última etapa de la 73a edició de la Vuelta a Espanya no va deixar cap sorpresa i va proclamar a Madrid el corredor resident de l’equip Michelton-Scott, Simon Yates, vencedor de la classificació general de la cursa. En l’anomenat passeig pels campions, el pilot va aprofitar per homenatjar el ciclista basc Igor Antón, que dissabte a Andorra va anunciar que es retirava del ciclisme professional.

Yates va estar acompanyat al podi final de Madrid per un altre resident, el jove Enric Mas del Quick-Step, que amb només 23 anys ha aconseguit a la seva segona participació en una cursa de tres