Hamilton acaricia un nou Mundial Lewis Hamilton celebra el triomf aconseguit al circuit de Marina Bay.

Actualitzada 17/09/2018 a les 07:11

Redacció Marina Bay

Lewis Hamilton va vèncer ahir la cursa del Gran Premi de Fórmula 1 de Singapur i ja acaricia un nou títol de campió del món, el cinquè, que el confirmaria com un dels millors pilots de la història i que el faria igualar al mític pilot argentí Juan Manuel Fangio.

El corredor britànic va fer valer el fet de sortir des de la pole position, i va encertar amb l’estratègia de cursa per imposar-se a Max Verstappen i Sebastian Vettel, que veu com el Mundial se li escapa més cada cursa que passa. L’alemany de Ferrari va intentar avançar Hamilton aturant-se al box a canviar els pneumàtics abans que el seu rival, però no es va poder sortir amb la seva, i quan Hamilton va fer la seva entrada al garatge, va tornar a sortir per davant de Vettel. Sí que li va sortir bé l’estratègia a Verstappen, que es va aturar després de Vettel i va tornar a la pista per davant del corredor alemany.

De la seva banda, Fernando Alonso va ser vuitè, Carlos Sainz novè, Pierre Gasly 13è, Romain Grosjean 15è, i Esteban Ocón va abandonar a la primera volta.

A falta de només sis curses per al final del Campionat del Món de Fórmula 1, Lewis Hamilton ja suma 281 punts i avantatja en 40 el seu màxim perseguidor, Sebastian Vettel, que amb el tercer lloc d’ahir suma 241 punts. Després de la cursa, Hamilton va manifestar que “estic molt cansat, ha estat una cursa dura i és una benedicció”.

La pròxima cita del Mundial de Fórmula 1 serà el Gran Premi de Rússia a Sotxi el 30 de setembre.