Actualitzada 16/09/2018 a les 07:08

L’Automòbil Club d’Andorra ha publicat la llista oficial d’inscrits del 47è Ral·li d’Andorra Històric. La nòmina consta de 100 equips, i aquest any la majoria d’ells, un total de 42, procedeixen del nostre país, mentre que hi ha 36 francesos i 21 equips espanyols. A més hi haurà 21 marques representades.