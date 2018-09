Yates es corona com a guanyador de La Vuelta

Govern i organització donen com a pràcticament segur el retorn de la prova pel 2019

Simon Yates es corona a La Vuelta

Actualitzada 15/09/2018 a les 20:19

El resident Simon Yates s'ha proclamat guanyador de la 73ena edició de La Vuelta després d'acabar tercer en la etapa reina de la cursa, amb arribada al Coll de la Gallina. Enric Mas ha aconseguit la victòria d'etapa i acaba La Vuelta com a segon classificat. Steven Kruijswijk i Alejandro Valverde han caigut del podi i ha entrat com a tercer, el colombià Miguel Ángel López. Yates rebrà avui tots els honors com a guanyador durant la vintena i última etapa, amb final a Madrid. La presència d'etapes a Andorra podria tenir continuitat l'any que ve. El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha donat gairebé per segura aquesta possibilitat.