Del River a l'Encamp

Leonel ‘Pipa’ Gancedo ja es troba instal·lat al país després d’incorporar-se a l’FC Encamp. En principi estarà dintre del cos tècnic, però també té fitxa de jugador i no descarta participar en algun partit. A més, admet que li agradaria tornar a compartir vestidor amb Saviola.

Té 47 anys, però Leonel Pipa Gancedo està totalment en forma, com si encara estigués jugant al River Plate, a l’Argentina. Precisament en aquest club ho va guanyar quasi tot en els quatre anys que va ser-hi: cinc títols de lliga, una Copa Libertadores i una Supercopa Sud-americana. Ara, gairebé 20 anys després d’aquella època daurada a un dels clubs més importants del continent americà, el migcampista ha aterrat a Andorra, on s’ha sumat a la disciplina de l’FC Encamp.

Les primeres informacions apuntaven que s’incorporava a l’equip com a jugador, però després alguns mitjans argentins van publicar que ho faria