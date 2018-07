Retorn a la competició complicat per a la selecció absoluta

Els de Climent Padrós encaixen dues golejades davant Portugal i França, dos dels combinats més forts de l’Europeu (6-0)

La selecció andorrana absoluta va trigar gairebé una dècada a disputar un altre partit oficial. Va ser diumenge al Campionat d’Europa de la Corunya, on després d’un buit generacional important es va poder reunir un combinat amb els nois que han anat pujant de la base i amb els quals s’ha treballat durant els últims anys per formar un equip molt jove, amb una mitjana d’edat d’entre 19 i 20 anys. El rival per al retorn va ser ni més ni menys que Portugal, el vigent campió continental, i tot i l’esforç per lluitar contra els millors jugadors del món,