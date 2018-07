Cristiano assegura que vol fer història a la Juventus

L’ex del Madrid explica que va ser una “decisió fàcil” canviar d’aires

Redacció Torí

Cristiano Ronaldo es va donar un bany de masses ahir en la seva presentació oficial com a nou jugador de la Juventus. El davanter portuguès va aterrar al matí a Torí i posteriorment va realitzar l’habitual revisió mèdica. Ja a la tarda, l’exjugador del Reial Madrid es va posar davant els micròfons i va fer les seves primeres i esperades declaracions després de la seva sortida del club blanc. “Ha estat una decisió fàcil que vaig prendre fa temps. La Juventus és un dels millors clubs del món, és un nou repte a la meva carrera i estic preparat per afrontar-lo. Estic segur que m’anirà bé, com en el passat”, va comentar Cristiano, que va afegir que “no crec que els madridistes estiguin plorant. He fet una història brillant al Reial Madrid, però això és una nova etapa en la meva vida i estic molt feliç”.

L’arribada de Cristiano a Torí obre un ventall d’esperances a l’afició del club italià de guanyar la Champions. El davanter va prometre que deixaria marca a la Juve. “Vull demostrar als italians que soc un jugador top, tot i que no he de demostrar res a ningú. Els números no enganyen. M’agraden els desafiaments: després de fer història al Manchester United i al Madrid, ara en vull fer a la Juventus”, va comentar.