Novak Djokovic supera Kevin Anderson i es proclama campió de Wimbledon

Actualitzada 16/07/2018 a les 07:14

Redacció Londres

Novak Djokovic va derrotar ahir Kevin Anderson per 6 a 2, 6 a 2 i 7 a 6 a la final de Wimbledon i va aconseguir el seu quart títol a Londres després dels obtinguts el 2011, 2014 i 2015. Tot i que fa un mes el tennista serbi havia mostrat dubtes sobre si jugar o no els tornejos d’herba, ha tornat a mostrar un nivell de tennis molt alt que li ha permès gua­-nyar un Grand Slam més de dos anys després.

Djokovic no va donar gairebé cap opció al sud-africà, que disputava la seva primera final en un dels grans, i en només 18 minuts de partit ja guanyava per 4 a 1. Anderson va reaccionar al tercer set, on va arribar a forçar el tie-break, però en aquesta instància a Djokovic no li va tremolar el pols i va sentenciar el matx i el campionat amb un 7 a 3 a la mort sobtada.