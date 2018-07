Cursa complicada per a Xavi Cardelús, que acaba 24è

Una sanció per haver-se avançat a la sortida va fer que el jove pilot andorrà s’hagués d’aturar al box i perdés temps

Redacció Sachsenring

Xavi Cardelús va finalitzar ahir en 24è lloc el Gran Premi d’Alema­nya de Moto2, celebrat al circuit de Sachsenring, en una cursa que va ser més complicada del previst per al pilot tricolor. La fractura de clavícula que va patir fa dues setmanes a Holanda va fer que l’andorrà hagués d’anar amb precaució per no patir una caiguda que empitjorés la situació, però la seva carrera es va veure empitjorada quan els comissaris de cursa el van sancionar per haver-se avançat a la sortida. Cardelús va haver de passar pel box per complir un ride through que el va fer perdre força temps respecte als seus rivals directes.

Després de la carrera, el jove pilot del Principat va assegurar que “ha estat un dia certament complicat, tot i que el més important és que he pogut completar la cursa”, i va afegir que “el fet d’haver millorat la meva volta ràpida d’entrenaments i haver completat tot el cap de setmana sense incidents ha de fer pensar que hem complert els objectius”. La propera cita per Cardelús no serà del Mundial, sinó de l’Europeu de Moto2, a la prova que es farà a Motorland (Aragó) el 29 de juliol.

A la prova de MotoGP, Marc Márquez va aconseguir la seva novena victòria al traçat alemany per davant de Rossi i el resident Maverick Viñales. El pilot de Cervera va sortir malament, però va anar remuntant i a falta de deu voltes va fer un canvi de ritme per escapar-se dels perseguidors. Márquez segueix líder del Mundial amb 46 punts sobre Rossi.