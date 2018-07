França i Croàcia disputen aquesta tarda la final del Mundial, en què els gals busquen el segon títol de la història i els croats el primer

El dia de la veritat Els jugadors de la selecció belga celebrant el primer gol del partit d'ahir.

Actualitzada 15/07/2018 a les 07:10

Redacció Moscou / Sant Petersburg

El duel entre Rússia i l’Aràbia Saudita va donar el 14 de juny el tret de sortida al Mundial a l’estadi Lujnikí de Moscou. Aquesta tarda, 32 dies després, França i Bèlgica es juguen el regnat mundial en el món del futbol dels propers quatre anys al mateix escenari.

La selecció gal·la arriba com a màxima favorita al matx a la recerca del segon Mundial de la seva història després d’haver mostrat una gran solvència al llarg del campionat, que també ha tingut com a fet destacat per als bleus l’explosió de Killian Mbappé. Precisament sobre el futbolista del PSG va parlar el seleccionador de França a la prèvia, Didier Deschamps, que va manifestar que “té un talent increïble i ho ha demostrat moltes vegades. Està preparat i és un més dels 23 tot i la seva edat”.

De la seva banda, el capità, Hugo Lloris, va destacar el paper de Croàcia en aquest Mundial: “És un equip especial, ja que una selecció que guanya tres partits a la pròrroga té alguna cosa fora del normal.” A més, va afegir que “té uns jugadors de molta qualitat, així que hem d’estar preparats per a tot”. Per últim, Lloris va parlar sobre el favoritisme de França, i va assegurar que “estem tranquils i sense eufòria, però sí que tenim una gran energia positiva”.

A l’altra banda hi haurà Croàcia, que ja ha fet història arribant a la seva primera final d’un Campionat del Món. El gran dubte a la selecció de Zlatko Dalic serà l’estat físic d’Ivan Perisic, ja que segons la premsa croata arrossega molèsties i serà dubte fins a l’últim moment. La resta de jugadors tocats, Subasic, Lovren, Strinic i Vrsaljko, haurien de jugar sense problemes. De cara a la final, el tècnic, Zlatko Dalic, va manifestar que estan “preparats per competir amb dignitat. Si guanyem ningú estarà més orgullós que nosaltres i si perdem felicitarem el nostre rival”.



BÈLGICA ACABA TERCERA

El partit pel tercer i quart lloc celebrat ahir va acabar amb triomf de Bèlgica per 2 a 0 sobre Anglaterra. Meunier va obrir el marcador al tercer minut de joc després de rematar una centrada de Chad­li i Hazard va sentenciar el matx al tram final del duel.