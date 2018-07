Bèlgica, una selecció amb futbol fluït i de gran talent, vol aconseguir la millor classificació en un Mundial

poc consol Boyata i Vardy lluitant per una pilota al partit de la primera fase disputat a Kaliningrad. FIFA.COM

14/07/2018

Ivan Álvarez

La mal anomenada final de consolació, la lluita pel tercer lloc en una gran competició, és potser el partit més dur i cruel al qual s’han d’enfrontar dues seleccions. Una victòria que no acostuma a consolar ningú, ja que la possibilitat de poder haver accedit a l’últim graó i haver tingut el cel a tocar és de difícil recuperació, almenys a curt termini. En aquest context lluitaran aquesta tarda a les quatre Bèlgica i Anglaterra a l’Estadi de Sant Petersburg per pujar al podi mundia­lista.

El combinat de Robert Martínez, malgrat haver enlluernat amb la seva proposta, es va quedar molt a prop d’aconseguir la immortalitat futbolística. Aquesta generació té la darrera oportunitat de segellar un resultat històric en una Copa del Món i, en cas de victòria, millorarà el quart lloc del Mundial de Mèxic 1986. En aquella ocasió Bèlgica va caure davant de França (4-2). Amb la novetat de Thomas Meunier, una vegada completat el partit de sanció, els diables vermells saben que l’equip que pugui gestionar millor el desencís tindrà bona part guanyada. A més, els belgues semblen ben posicionats en l’àmbit psicològic, ja que a la fase de grups van aconseguir el seu primer triomf en un Mundial davant Anglaterra (0-1) amb un estratosfèric gol d’Adnan Januzaj.

Anglaterra encara no ha despertat del malson davant Croàcia. Els three lions estaven en disposició de tornar a una final des del seu triomf a Wembley ara fa més de mig segle. Serà la segona vegada que els anglesos disputaran el partit pel tercer i quart lloc. El precedent va ser a Itàlia 1990 quan l’amfitriona, liderada pel sorprenent Toto Schillaci, els va superar per 2 a 1. El repte de Gareth Southgate d’aixecar l’ànim i l’orgull d’aquesta jove selecció és notable i emportar-se el bronze cap a Anglaterra podria endolcir parcialment la trajectòria dels pross a Rússia.

Tot i que el camí ha estat llarg per a tothom i gestionar el cansament i la motivació serà una de les claus, no es preveuen gaires canvis en els dos equips. Tant Bob Martínez com Gareth Southgate disposaran de les seves millors armes a la gespa. Un últim partit on els Courtois, Pickford, De Bruyne, Handerson, Hazard i Kane tornaran a tenir el protagonisme.